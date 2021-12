Polizei fasste Sexualstraftäter nach Übergriff auf Toilette

Lange hat die Flucht nicht gedauert. Nur ein Tag, nachdem eine Personenbeschreibung, ein Phantombild und ein Foto seiner Umhängetasche veröffentlicht wurden, hat die Polizei im Bezirk Horn einen mutmaßlichen Sexualstraftäter festgenommen.

Der Mann soll am 20. Dezember in Heidenreichstein (Bezirk Gmünd) auf einer Toilette beim Busbahnhof versucht haben, eine 22-Jährige zu vergewaltigen. Er fiel über die Frau her, schleuderte sie gegen eine Klomuschel und verlangte von ihr sich auszuziehen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr und der Schreie des Opfers ließ der Täter schließlich von ihr ab und flüchtete.