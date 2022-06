Eltern in Sorge: 13-Jährige in Bus sexuell belästigt

Im Bezirk Baden ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung beziehungsweise Nötigung eines 13-jährigen Mädchens. Die Schülerin soll in einem Bus am Weg von der Schule in Oberwaltersdorf von einem jungen Mann begrapscht und bedrängt worden sein. Nach dem Verdächtigen wird nun gefahndet.

Der Vorfall hatte sich vergangenen Donnerstag vor dem Pfingstwochenende ereignet. Das Mädchen war wie üblich mit dem Bus auf dem Heimweg von der Schule, als sich ein junger Mann mit südländischem Aussehen und dunklem Teint neben sie in die Reihe setzte. Kurz darauf soll der Unbekannte sie am Oberschenkel begrapscht und bedrängt haben.

Chauffeur war Mann aus dem Bus

Die Polizei bestätigt den Zwischenfall, ermittelt wird unter anderem wegen sexueller Belästigung. Nachdem die 13-Jährige im Bus um Hilfe gebeten hatte, wurde der vermeintliche Grapscher vom Buschauffeur aus dem Fahrzeug hinauskomplimentiert. Der junge Mann flüchtete, daher ist seine Identität nicht bekannt. Eltern anderer Schüler sind nun um die Sicherheit ihrer Kinder besorgt. Sie hoffen auf eine rasche Klärung der Angelegenheit und darauf, dass der Verdächtige ausgeforscht wird.