Neunkirchen: Zeichen stehen auf schwarz-rote Koalition

Die Wahl ist geschlagen, jetzt geht es darum, wer Neunkirchen in Zukunft regieren wird. Der hauchdünne Abstand von nur neun Stimmen zwischen ÖVP und SPÖ hat die Suche nach einer stabilen Mehrheit nicht gerade einfacher gemacht.

Nach dem Urnengang herrscht zwischen der Volkspartei (12) und der SPÖ (12) Gleichstand, was die Mandate anbelangt. Die FPÖ kommt auf 7 Sitze im Stadtparlament, die Liste „Wir für Neunkirchen“ und die Grünen auf jeweils drei Mandate. Keine Koalition mit der FPÖ FPÖ-Chef Helmut Fiedler hat bereits kurz nach der Wahl klargestellt, keine Koalition eingehen zu wollen - weder mit der ÖVP noch mit der SPÖ. Man beschränkt sich auf die Oppositionsrolle. „Wir werden nicht zusehen, wenn Belastungen auf die Bevölkerung abgewälzt werden. Unser Auftrag ist klar: Wir wollen Ordnung schaffen, Missstände offen ansprechen und Neunkirchen wieder auf Kurs bringen. Wir werden dem System weiterhin genau auf die Finger schauen und Missstände schonungslos aufzeigen“, kündigt Fiedler an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ÖVP NK ÖVP-Bürgermeister Peter Teix verteidigte kann knapp die Mehrheit.

ÖVP und SPÖ arbeiten an Koalition Damit wird eine schwarz-rote Koalition in Neunkirchen immer wahrscheinlicher. ÖVP-Bürgermeister Peter Teix hat als stimmenstärkste Partei bereits den Anspruch auf den Bürgermeistersessel gestellt. Ein erstes Abtasten mit der SPÖ und ihrem Fraktionschef Günther Kautz sei inhaltlich gut verlaufen. Wenn es nach Kautz geht, ist Eile geboten. Denn die konstituierende Gemeinderatssitzung soll, wenn möglich, spätestens am 29. Juni noch vor dem Beginn der Sommerferien stattfinden. Kautz stellt klar, auch als Vizebürgermeister Verantwortung übernehmen zu wollen. Bei den Vorzugsstimmen hatte Teix mit 907 die Nase vorne. Die Ergebnisse der weiteren Spitzenkandidaten: Günther Kautz (SPÖ) kam auf 659 Vorzugsstimmen, Helmut Fiedler (FPÖ) auf 508, Vizebürgermeister Marcus Berlosnig („Wir für Neunkirchen“) 281 und Johannes Benda (Grüne) auf 151.