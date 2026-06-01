Neunkirchen: So geht es nach der Neuwahl weiter

Im Endeffekt waren es nach der Korrektur des Wahlergebnisses nur neun Stimmen. Bei der Gemeinderatswahl in Neunkirchen hat die ÖVP am Sonntag zwar verloren, aber gerade noch hauchdünn Platz eins verteidigt. Die Volkspartei kam auf 31,65 Prozent und 12 Mandate. Knapp dahinter ging Rang zwei mit 31,47 Prozent (12 Mandate) an die SPÖ, die FPÖ verlor gegenüber 2025 und landete mit 19,13 Prozent (7) auf Rang drei. Erste Gespräche vereinbart Die aus der FPÖ ausgeschlossenen Mandatare um Vizebürgermeister Marcus Berlosnig traten als Unabhängige Bürgerliste - Wir für Neunkirchen (WfN) an und kamen auf 8,93 Prozent und 3 Mandate, die Grünen auf 8,81 Prozent und ebenfalls drei Sitze im Gemeinderat. Und nun? "Wir werden so rasch wie möglich mit allen Fraktionen reden", erklärte ÖVP-Bürgermeister Peter Teix noch Sonntagabend.

Möglich sind verschiedene Konstellationen. Sowohl die ÖVP als auch die SPÖ braucht einen Partner, wenn sie regieren will. Beide Fraktionen haben angekündigt, niemanden auszuschließen und mit "allen Parteien" sprechen zu wollen. Für Dienstagabend ist bereits ein Gesprächstermin zwischen Teix und SPÖ-Chef Günther Kautz vereinbart. "Es wäre natürlich auch ein Spiel der freien Kräfte im Gemeinderat möglich, wenn man sich bei der Wahl auf einen Bürgermeister einigt", meint Kautz. Inhaltlich sieht sich die SPÖ sehr nahe an der FPÖ, was das Thema Gebührenerhöhungen betrifft. Auch Kautz tritt für eine deutliche Senkung ein. Vorzugsstimmen "starkes Vertrauenssignal" Teix sieht seine 907 Vorzugsstimmen als ein "starkes Vertrauenssignal". Das Ergebnis sieht er als Auftrag, "ein neues Kapitel unserer Stadt aufzuschlagen und mit vollem Tatendrang voranzugehen. Jetzt heißt es, die Möglichkeiten überparteilicher Zusammenarbeit auszuloten, damit in Neunkirchen rasch wieder für unsere Stadt gearbeitet werden kann.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wammerl Patrick Die FPÖ kam mit Helmut Fiedler auf 19,13 Prozent.