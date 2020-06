Pole schlich sich in 41 Spitalszimmer ein

Krzysztof W. war fleißig. Der 37-jährige Pole schlich sich gleich 41 Mal in Krankenhäuser in ganz NÖ und in Wien ein um dort Patienten zu bestehlen. Und darin hat er Übung. Schon in seinem Heimatland und in Deutschland wurde er deswegen verurteilt. Richter Manfred Hohenecker setzte dem Treiben im Landesgericht Korneuburg ein vorläufiges Ende.

Die Schlange vor dem Gerichtssaal ist lang. Dutzende Geschädigte warten. Der Pole geniert sich, als er die Menschen sieht. „Ich fühle mich nicht sehr gut.“

Über Jahre finanzierte der Mann mit den Diebstählen seinen Lebensunterhalt. „Ich bin Alkoholiker und spielsüchtig“, erklärt er.

Die Vorgehensweise des 37-Jährigen war simpel. „Ich bin ganz normal reingegangen ohne Verkleidung und habe die Zimmer observiert.“ Verließen die Patienten die Zimmer, räumte er die Nachtkastln aus. Aber nicht immer war er so zimperlich.