Plus 159 Prozent: Preis für Fernwärme in St. Pölten explodiert

Kurze Zeit später erhöhte die Fernwärme-Gesellschaft wiederum ihre Preise, wie die VP kritisiert. Statt 87,95 Euro kostete eine Megawattstunde dann 159,84 Euro bei Objektzählung.

„Die Auswirkungen einer solchen Preisausweitung können – anders als bei Strompreisen – auch nicht durch einen Wechsel des Anbieters gemindert werden, da die Fernwärme St. Pölten eine Monopolstellung aufgrund der notwendigen Leitungen und Infrastruktur innehat“, schlägt VP-Klubobmann Florian Krumböck in dieselbe Kerbe wie die Freiheitlichen. „Deshalb kommt der Stadt St. Pölten als öffentlicher Mehrheitseigentümer der Gesellschaft eine besondere Verantwortung zu.“

Ähnlich sehen das auch die St. Pöltner Grünen: „Die Wärmelieferung der EVN-Kraftwerke am Standort Dürnrohr deckt rund zwei Drittel des Fernwärme-Bedarfs an Fernwärme in St. Pölten. Die aktuelle Argumentation, die Preissteigerung sei ausschließlich dem Gaspreisindex zu verdanken, greift daher zu kurz“, so Stadträtin Christina Engel-Unterberger weiter.