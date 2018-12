Plastikfreier Ort: Wie das Projekt in St. Valentin funktioniert

Im Ort gibt es weitere Bioläden. „Wir helfen einander. Unsere Konkurrenz sind die großen Händler“, sagt der 39-Jährige. Die sind es auch, die Suchan-Mayr mit an Bord holen möchte. In einem Brief hat sie sich an sie gewandt und gebeten, bei dem Projekt mitzuziehen. Nur so sei es möglich, das Ziel von St. Valentin – innerhalb von zwei Jahren den Plastikmüll auf die Hälfte zu reduzieren (derzeit sind es etwa 260 Tonnen pro Jahr) – zu erreichen. In Wieselburg gab es 2010 die Entscheidung, Kunststofftaschen-frei zu werden. Der Umstieg hätte rund vier Jahre gedauert. „Aber jetzt sieht man viele Menschen mit Stofftaschen und Körben gehen“, sagt Bürgermeister Günther Leichtfried ( SPÖ).