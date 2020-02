Plastik im Weckerl: Bäckerei "Der Mann" bedauert Zwischenfall

Bei der Bäckerei „Der Mann“, die in Österreich bereits 78 Filialen betreibt, ist man um Schadensbegrenzung bemüht. „Wir setzen eine Vielzahl von Maßnahmen, um den hohen Qualitätsstandard unserer Produkte sicherzustellen. Umso mehr bedauern wir es und entschuldigen uns bei unseren Kunden, falls es zu Fehlern kommt.“

Fremdkörper im Rohstoff

Der Fehler sei bekannt und sei dabei die Lehren daraus zu ziehen. „Es wird geprüft, wie ein Fremdkörper in den Rohstoff gelangen kann. Unsere Kundinnen und Kunden bitten wir, die Produkte zu kontrollieren und etwaige Funde zu melden. Außerdem haben wir unsere Produktionskräfte umgehend und mit Nachdruck an die strengen Schulungsmaßnahmen in Hinsicht auf Hygiene- und Produktionsvorschriften erinnert und diese zur erhöhten Aufmerksamkeit angehalten. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten bitten wir vielmals um Entschuldigung,“ so ein Sprecher zum KURIER.