Pkw übersehen: Verletzte bei Unfall im Bezirk Baden

Auf der L157 in Pottendorf kam es am Donnerstagmittag zu einem Verkehrsunfall. Ein Pkw-Lenker wollte mit seinem Fahrzeug von der Schlossstraße in Richtung Pottendorf abbiegen und dürfte dabei einen anderen Pkw übersehen haben, der gerade von Pottendorf kommend Richtung Tattendorf unterwegs war. Deshalb kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß.

Die beiden Fahrzeuglenker blieben unverletzt, eine Beifahrerin erlitt jedoch leichte Verletzungen. Sie wurde von Sanitätern des Roten Kreuzes versorgt, lehnte eine Behandlung im Krankenhaus aber ab.