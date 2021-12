Pkw rollte gegen Garagenabfahrt: Lenker eingeklemmt

Beim Versuch, seinen in der Garagenabfahrt auf seinem Grundstück in Traiskirchen ins Rollen geratenen Wagen zu stoppen, wurde ein Lenker am Samstag zwischen Fahrertüre und Fahrzeug eingeklemmt. Von der Feuerwehr wurde der Wagen mit vereinten Kräften händisch angehoben und ein Stück zur Seite versetzt. Der verletzte Lenker konnte befreit und ins Krankenhaus gebracht werden.