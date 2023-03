Pkw-Lenkerin starb bei Verkehrsunfall im Bezirk Neunkirchen

Eine Pkw-Lenkerin ist am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) ums Leben gekommen. Die Frau war mit dem Wagen von der Straße abgekommen. Feuerwehrangaben zufolge krachte das Kfz frontal gegen einen Baum und geriet in Brand. Die Lenkerin wurde von Ersthelfern aus dem Auto befreit, erlag aber ihren Verletzungen.