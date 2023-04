Pkw-Lenkerin landete bei Unfall im Wiener Neustädter Kanal

Zu einem spektakulären Verkehrsunfall ist es in der Nacht auf Samstag in Kottingbrunn im Bezirk Baden gekommen. Eine Fahrzeuglenkerin war in der Schulgasse von der Straße abgekommen und mit ihrem Wagen in den Wiener Neustädter Kanal gestürzt. Das Auto ging fast zur Gänze im tiefen Wasser unter. Die Fahrerin musste von den Einsatzkräften aus dem Pkw befreit werden.