Pkw-Lenker krachte in Gerasdorf in abgesperrte Baustelle

Aufsehenerregender Verkehrsunfall am Sonntagabend in Gerasdorf (Bezirk Korneuburg). Kurz nach 21 Uhr krachte ein Pkw-Lenker an der Kreuzung Seyringerstraße/Weinbergstraße in eine abgesperrte Baustelle. Das Fahrzeug verkeilte sich zwischen den dort abgestellten Baumaschinen. Beim Eintreffen der FF Gerasdorf hatte sich der verletzte Mann bereits aus eigener Kraft aus dem Wagen befreit und wurde vom Roten Kreuz erstversorgt. Die FF Gerasdorf hob das Fahrzeug mit dem Kran über die Baumaschinen und stellte es auf einem Parkplatz ab. Danach wurde auch die völlig demolierte Baustellenabsperrung wieder aufgebaut.