Auto rast in Garten: Familie suchte Minuten zuvor Osternester

Am Montagnachmittag hatte eine Familie in Pitten im Bezirk Neunkirchen mehrere Schutzengel: Gegen 15.30 Uhr hatte man mit den Kindern im Garten noch Osternester gesucht, um 15.36 Uhr gab es dann einen lauten Knall.

Ein Auto war im Ortsteil Sautern mit überhöhter Geschwindigkeit in eine Kurve gefahren und von der Fahrbahn in den Garten geschleudert worden.

Lenker des Unfallwagens wohl ohne Führerschein unterwegs

Ersten Informationen der Einsatzkräfte zufolge dürfte der Lenker des Unfallwagens ohne Führerschein unterwegs gewesen sein.

"Wäre der Unfall ein paar Augenblicke früher passiert, dann hätte es eine absolute Tragödie gegeben", hieß es seitens der Feuerwehr, die auch einen Appell an Autofahrer richtete: "Aus gegebenem Anlass möchten wir auch als Feuerwehr den dringenden Appell an alle Menschen richten, dass sie ein Auto nur in Betrieb nehmen, wenn sie dazu befugt und in keiner Weise beeinträchtigt sind! Am heutigen Beispiel sieht man, was sonst dabei rauskommen bzw. im allerschlimmsten Fall passieren kann!"