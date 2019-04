Fragwürdiger "Führer" auf Baustelle der Wiener Linien

Wort und Schrift seien bewusst gewählt worden. Und natürlich sei das nicht strafbar, aber: „Das ist genau der Punkt, wo wir jetzt sind: Wo alles, was nicht verboten ist, richtig sein muss.“

"Haben dafür kein Verständnis"

Die Wiener Linien distanzieren sich auf KURIER-Anfrage von dem Aufkleber. „Dafür haben wir kein Verständnis“, wird betont. Allerdings wisse man noch nicht, ob das ein eigener Lieferant sei oder ein Subunternehmer. Man könne nicht jeden Lkw auf einer Baustelle überprüfen. Man wolle der Sache jedenfalls nachgehen. Unklar sei auch, ob man im konkreten Fall über eine rechtliche Handhabe verfüge.

Tatsächlich gibt es laut Interessensvertretung keine Regeln, welche privaten Aufkleber an Lkw angebracht werden dürfen. Online findet sich ein reiches Angebot an Aufklebern mit derartigen Sprüchen. Frakturschrift ist dabei sehr beliebt. Zudem gibt es im Internet zahlreiche Angebote für Aufkleber in Form des Eisernen Kreuzes.