Pflegeskandal? Patient zwei Mal fast ausgetrocknet

Die alarmierende Diagnose im Krankenhaus lautete gleich zwei Mal auf „Exsikkose“, auf Deutsch Austrocknung. Die Familie eines 74-jährigen pflegebedürftigen Mannes erhebt schwere Vernachlässigungsvorwürfe gegen eine bekannte Pflegeeinrichtung in Ternitz (Bezirk Neunkirchen). Der schwer kranke Bernhard M. soll gleich zwei Mal im heurigen Jahr unzureichend in dem Heim versorgt worden sein. Laut seinen Angehörigen mit fatalen Folgen. Nachdem er im Februar bereits wegen akuter Austrocknung in ernstem Zustand ins Landesklinikum Neunkirchen eingeliefert worden war, wiederholte sich der Vorfall am 2. September. Die Angehörigen haben nun die Patientenanwaltschaft eingeschalten. Die SeneCura Kliniken- und HeimebetriebsgmbH weist alle Vorwürfe zurück.