Pflegenotfall-System wird auf zehn Stützpunkte ausgebaut

Als Pilotprojekt vor drei Jahren gestartet, wird das System der mobilen Notfallpflegekräfte in Niederösterreich weiter ausgebaut. Die sogenannten „Acute Community Nurses“ (ACN), die sowohl diplomierte Pflegekräfte als auch Notfallsanitäterinnen sind, wurden mittlerweile an fünf Standorten in NÖ stationiert. Von Jänner bis Oktober verzeichneten die Einsatzkräfte bereits 5.500 Interventionen bei Patienten.

In Haag im Bezirk Amstetten wird mit Jahresbeginn 2024 am dortigen Rotkreuz-Stützpunkt die sechste ANC-Station eröffnet, kündigten Landesrat und NÖGUS-Vorsitzender Christoph Luisser (FPÖ) sowie Notruf NÖ an. Bis zu zehn derartige Stützpunkte sollen in nächster Zeit in Betrieb gehen.

FH St. Pölten

Über ein kombiniertes Bachelorstudium „Gesundheits- und KrankenpflegePLUS“ bildet die Fachhochschule St. Pölten bereits die im ACN-System bestens integrierbaren Spezialisten aus. Sieben von derzeit 38 aktiven ACNs sind sieben FH-Absolventen.