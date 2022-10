Pflege: SPÖ lehnt Ausbildung von Vietnamesen in Niederösterreich ab

Niederösterreichs SPÖ-Chef Franz Schnabl hat sich gegen die geplante Ausbildung von Pflegekräften aus Vietnam im Bundesland ausgesprochen. Die SPÖ-Landesregierungsmitglieder - neben ihm auch Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig - werden in der Sitzung am Dienstag der entsprechenden Regierungsvorlage nicht zustimmen, kündigte Schnabl in einer Aussendung an. Es brauche Anstrengungen, um die Pflege für Jobeinsteiger, aber auch -umsteiger attraktiver zu machen.

Attraktivere Arbeitsbedingungen gefordert

"Wir sind nicht für plakative Schnellschüsse zu haben, die aus immer ferneren Ländern die Pflegekräfte importieren wollen", teilte Schnabl mit. Zuerst müsse in Niederösterreich alles getan werden, um die besten Voraussetzungen zu schaffen, den Beruf zu ergreifen. "Es braucht planbare Freizeit auf der einen und faire Bezahlung auf der anderen Seite", verwies der Landesvize auf das "PflegePROgramm" der SPÖ NÖ. Weiters schlug er eine "Ausbildungs-GmbH" vor, bei der Schüler und Studenten von Pflege- und Gesundheitsberufen für die Dauer der Ausbildung angestellt werden und ein Entgelt nach dem Vorbild von Polizeischülern - etwa 1.800 Euro brutto - erhalten. Außerdem sei die Schwerarbeitspension ein Gebot der Stunde.

Im Zuge eines in der Vorwoche vorgestellten Pilotprojekts der IMC Fachhochschule Krems sollen 150 Pflegekräfte aus Vietnam in zwei Lehrgängen ins Bundesland geholt werden und nach erfolgreich abgelegter Prüfung einen fixen Arbeitsplatz in einer Betreuungseinrichtung der NÖ Landesgesundheitsagentur erhalten. Kritik an den Plänen kam in Folge von der Gewerkschaft GPA NÖ. Der NÖAAB-FCG verwies indes auf ähnliche Modelle in anderen Bundesländern und bei privaten Trägern. Nach Ansicht der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft könnte das Pilotprojekt zur Entschärfung des Mangels an Pflegekräften beitragen.