Pferd "Melody" machte Mariazeller Straße zu Trabrennbahn

Das dürfte wohl selbst für erfahrene Einsatzkräfte ein nicht ganz so alltäglicher Einsatz gewesen sein: Wie Montagabend bekannt wurde, spazierte am Wochenende ein Pferd auf der Mariazeller Straße in St. Pölten.

„Freilaufendes Pferd auf der Mariazellerstraße – Höhe BP Tankstelle“ lautete der Alarm.