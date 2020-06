Personal-Alarm bei "Baywatch"

50 aktive Wasserretter stehen im Raum St. Pölten bereit, doch Karner macht sich Sorgen. "Nicht jeder von uns kann sofort am Arbeitsplatz alles liegen und stehen lassen. Wir schaffen es oft gerade, ein Team los zu schicken." Ein großes Problem tut sich beim Nachwuchs auf. "Es wird zunehmend schwieriger, Jugendliche am Übergang zu Erwachsenen im Team zu halten." Zwischen 18 und 25 wandern viele nach dem Grundtraining zum Studium Richtung Wien und Graz ab. Sie gehen für Spezialkurse vom Schiffsführer über Wildwasser-Retter bis zum Taucher verloren. Mit einer Werbe-Offensive in Schulen will Karner gegensteuern.

Was die Wasserretter drauf haben, demonstrierten sie Freitagabend bei einer Einsatzübung mit dem Roten Kreuz am Ratzersdorfer See. Dabei galt es, sechs Insassen eines gekenterten Boots zu bergen.