Perfektes Erntejahr für die Wachauer Marillenbauern

Nach mehreren schwierigen Erntejahren dürfen sich die Wachauer Marillenbauern im heurigen Juli über ein „überdurchschnittlich gutes Jahr“ freuen. Sie rechnen mit rund 20 bis 30 Prozent mehr Ertrag als in einem gewöhnlichen Jahr, sagt Franz Reisinger, Obmann der mehr als 220 Wachauer Marillenbauern, zum KURIER. Wer noch Marillen benötigt, wird noch bis mindestens Ende der Woche in der oberen Wachau rund um Spitz an der Donau und Mitterarnsdorf fündig.