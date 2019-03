Frühe Marillenblüte wird Nervenprobe für Ausflügler und Wirte

Weil bei den meisten die Freude auf das Blütenspektakel Bedenken wegen der Tunnelsperre wohl überwiegen wird, rüsten sich Restaurants und Heurige in der Wachau seit Wochen für den Gästeansturm: „Wir kaufen so viel ein wie möglich und setzen zusätzliches Personal ein, damit die Wartezeiten angenehm bleiben“, meint Restaurantchef Martin Prankl aus Spitz-Hinterhaus. Er hat allerdings eine günstige Ausgangssituation: „Weil wir fast durchgehend offen halten, habe ich genug Personal. Für andere Betriebe ist das schwieriger, wenn Mitarbeiter noch in den Bergen arbeiten, wo die Wintersaison wegen der guten Schneelage weiter läuft.“ Das trifft etwa Barbara Grünberger vom Strandcafé in Spitz: „Zwei wichtige Mitarbeiter sind noch auf Saison. Das wird eine große Herausforderung.“