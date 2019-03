Warmes Sonnenschein-Wochenende steht bevor

Warum eigentlich nicht in die Wachau?

Passend zum Frühling, öffnen am 23. und 24. März die Ausflugsziele, Stifte und Klöster am Wachauer Südufer unter dem Motto "Kulturblüte Wachau" ihre Pforten. Die Wachauer Gemeinden laden zu historischen Ortsführungen ein. Besucher erwartet ein vielfältiges Angebot bei freiem Eintritt.

Das Stift Göttweig geht mit der Eröffnung der Sonderausstellung “Stift Göttweig als Wehrbau – befestigt und verteidigt im Sturm der Zeiten“ in die neue Saison. An beiden Tagen jeweils um 11 Uhr und um 15 Uhr finden Sammelführungen statt.

Auch den höchst gelegenen Marillengarten der Wachau kann man im Rahmen der Führung “Marillenkeller und -garten” an beiden Tagen um 12 Uhr und um 14 Uhr besuchen. Die Chancen stehen heuer nicht schlecht, dass die Marillenblüte in die Zeit der „Kulturblüte Wachau“ fällt. Auf www.marillenbluete.at finden sich alle Infos zu Erlebnismöglichkeiten rund um die Wachauer Marille.

Brot und Spiele

Falls jemand unbändige Lust auf gutes Brot verspürt: Am Samstag findet die vierte Auflage vom Kruste&Krumme-Brotfestival in der Marx Halle in Wien statt. Mit dabei sind die besten Bäcker und Bäckerinnen aus dem In- und Ausland.