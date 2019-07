KURIER-Test: Welche Marillen schmecken am vorzüglichsten?

Haubenkoch Toni Mörwald aus Feuersbrunn in Niederösterreich kostete nicht nur, er schnupperte auch intensiv an den Früchten. Er schwankte bei seinem Favoriten zwischen der burgenländischen Marille aus Kittsee („Ihr Duft ist gewaltig“) und jener aus der Wachau. Er gab allerdings zu bedenken, dass der Reifegrad bei jeder Frucht das Entscheidende sei und den Vergleich verfälschen könne. Er ist auch überzeugt, dass nur vollreife Früchte das ganze Aroma entfalten. Für weite Transportwege grün geerntete Marillen reifen aus seiner Sicht kaum mehr nach.

Die St. Pöltener Schauspielerin Veronika Polly, bekannt unter anderem für ihre Rolle der Gerichtsmedizinerin in in der Krimiserie „Soko Kitzbühel“, schmeckte das Fruchtfleisch aus dem Burgenland am besten. Markus Freistätter aus Wien, mit der KURIER-Romy als bester Nachwuchsschauspieler ausgezeichnet, hatte Angst, sich zu blamieren, weil er bereits Auftritte bei den Wachaufestspielen hatte und im Gasthaus mehrmals Marillengerichte serviert bekam: Seine Sorge war aber unbegründet: „Die Dreier ist super, süß und säuerlich gleichzeitig, nicht so mehlig wie manche andere. Die schmeckt mir klar am besten“, stellte der Jungstar fest, nachdem er alle vier Proben gekostet hatte.