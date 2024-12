Perchtoldsdorf: Goldene Ehrung für Olympiasieger Valentin Bontus

Viele Ehrungen, darunter auch den „Niki“ als Österreichs „Sportler des Jahres“ hat er dafür bereits eingeheimst. Nun bereitet auch die Heimatgemeinde Perchtoldsdorf ihrem großen Sohn einen großen Abend. Und noch dazu einen goldenen, denn Bontus wurde mit dem Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet und durfte sich in das Goldene Buch der Marktgemeinde eintragen.

„Valentin ist uns nicht nur im Sport ans Herz gewachsen, sondern auch deshalb, weil er am Boden geblieben ist“. Durch die moralische Unterstützung seines Umfelds, seine Leistung, Entschlossenheit, Teamgeist und Bodenständigkeit sowie die Eigenschaft über sich selbst hinauszuwachsen, habe der 23-Jährige bewiesen, dass es keine Grenzen gibt, wenn man selbst an sich glaubt. Sport brauche Vorbilder, Talente und Ausnahmesportler, wie Valentin Bontus, betonte Landtagsabgeordnete Marlene Zeidler-Beck.

Bürgermeisterin Andrea Kö betonte die herausragende Leistung des Olympiasiegers, der heuer nicht nur sich selbst, sondern auch Perchtoldsdorf und ganz Österreich zum Jubeln gebracht habe. Bontus habe ein neues Kapitel in der Kultur- und Sportgeschichte der Gemeinde geschrieben, bekräftigte die Ortschefin in ihrer Rede. Er erkämpfte sich die erste Goldmedaille in einer neuen olympischen Disziplin.

Für das Ehrenkreuz in Gold bedankte sich Valentin Bontus mit einem Fotobuch, als kleines Andenken an Olympia. Ein Eintrag ins Goldene Buch der Marktgemeinde wird übrigens nur ganz besonderen Mitbürgern zuteil. So befindet sich der Olympiasieger mit dem ehemaligen Bürgermeister und Landeshauptmann Siegfried Ludwig und Raumfahrer Franz Viehböck in bester Gesellschaft.

Mit dem Kite-Surfen habe er schon in sehr frühem Kindesalter am Neusiedler See begonnen, erzählte Bontus. Über die Begrüßung durch eine Perchtoldsdorfer Delegation am Flughafen nach seiner Heimkehr von den Olympischen Spielen habe er sich besonders gefreut.

Für einen sportlichen Showact sorgten die international erfolgreichen Cheerleaderinnen des TVP Union. Und für vielen Besucherinnen und Besucher gab es ein Foto und ein Autogramm mit dem Olympiasieger.