Ehepaar als Quereinsteiger in der Eis-Branche

Ihre Begeisterung für das Eismachen entdeckte die gebürtige Scheibbserin als 17-Jährige in einem Eissalon in Groß Enzersdorf. „Da hat sich besonders in den Ferien eine Liebe entwickelt, die bis heute geblieben ist“, erzählt Uli Reinbacher . Nach der Matura ging es für sie und Peter nach Wien, wo man zunächst in anderen Branchen tätig war.

Eigener „Eismarsch“

Doch die Mostviertlerin wurde zur Quereinsteigerin. Vor genau 25 Jahren erfüllte sie sich ihren Traum und eröffnete in Mauer ihr eigenes Eisgeschäft. Im Jahre 2004 folgte die Filiale am Marktplatz in Perchtoldsdorf. Ehemann Peter übernahm den kaufmännischen Part. Und so wurden Rezepte umgearbeitet, Kurse zur Weiterbildung besucht und Kontakte im In- und Ausland geknüpft. Große Unterstützung kommt von den Kindern Nikolas, Alexander und Christina, die ebenfalls ihre Ideen zur Eisproduktion beisteuern.

Zur eingeschworenen Fangemeinschaft gehört auch die Perchtoldsdorfer Blasmusikkapelle, die den Reinbachers zum 20-jährigen Filialjubiläum einen eigenen „Eismarsch“ widmete: „D-AS-EIS“. Der Komponist heißt Dieter Schickbichler, Lehrer für Posaune und Tenorhorn.