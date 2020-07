Per „Turbo-Plattform“ zum neuen Job

Um die „Schnellestelle-Seite“ noch zu attraktivieren, werden manche Videos auch von Prominenten eingespielt. Kabarettistin Angelika Niedetzky, ihr Kollege Gerald Fleischhacker oder die Schauspielerin Lilian Klebow werden in manchen Clips launige und motivierende Botschaften überbringen. „Ich will vermitteln, dass es Möglichkeiten für einen Job gibt. Man muss sich eben darum bewerben“, sagt Niedetzky. In der Zeit des Lockdowns habe sie 40 bis 50 Auftritte verloren und Ängste gehabt, aber auch ein Monat in einem Weingut gearbeitet.

Als Repräsentantin der in Spitälern, Heimen und öffentlichen Gebäuden im Reinigungsdienst tätigen Firma Markas reiste Geschäftsführerin Gerlinde Tröstl zur Unterstützung des neuen Job-Portals in St. Pölten an. Bei 2.000 Mitarbeitern in Österreich habe man heuer bereits 220 Stellen über das AMS besetzt. In einem Krankenhaus beschäftige man derzeit sogar einen Opernsänger als Reinigungskraft, erzählte sie. In ihrem Betrieb gäbe es laufend freie Stellen, so auch aktuell.