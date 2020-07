Pensionistin in NÖ getötet: Mordprozess gegen Banker gestartet

Am Landesgericht Wiener Neustadt hat am Dienstag der auf zwei Tage anberaumte Mordprozess gegen einen 62-jährigen Bankberater begonnen. Der Mann soll am 16. September 2019 in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) eine 86 Jahre alte Kundin mit einer Frischhaltefolie erstickt haben. Der Angeklagte bekannte sich zu Beginn der Geschworenenverhandlung schuldig, seine Verteidigerin sprach von einer Affekt-Tat.

Der Jurist, ein österreichischer Staatsbürger, hatte die 86-Jährige seit mehr als 30 Jahren in finanziellen Angelegenheiten betreut. Dabei veranlagte der dreifache Familienvater das Vermögen der Seniorin in Höhe von rund 700.000 Euro. Zwei bis drei Mal pro Jahr trafen die beiden einander, um die finanziellen Geschäfte zu besprechen.