Pensionist rammt Polizeiauto: Beamte retteten sich mit Hechtsprung

Die Beamten konnten sich in letzter Sekunde mit einem Hechtsprung in Sicherheit bringen, ein Polizist erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Feuerwehren mussten in der Folge die Unfallstelle absichern, ausleuchten und die Fahrzeuge bergen. Nachdem auch die Wrackteile entfernt waren, wurden die Wracks sicher abgestellt, da beide nicht mehr fahrbar waren, heißt es.