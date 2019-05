Mit Hacke attackiert: Pensionist kämpfte um sein Leben

Ein an sich harmloser Streit mit seiner Mutter könnte der Auslöser für die Tat eines 20-jährigen Studenten aus dem Bezirk St. Pölten-Land gewesen sein. Der junge Mann soll, wie berichtet, am Mittwoch in Maria Anzbach einen Radfahrer mit dem Auto niedergemäht und anschließend mehrere Personen mit einer eisernen Gartenkralle attackiert haben. „Die Opfer wurden alle wahllos ausgesucht. Es grenzt an ein Wunder, dass nicht noch mehr passiert ist“, sagt Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner.

Radfahrer niederstoßen

Das Motiv dürfte in der psychischen Situation des 20-jährigen Studenten zu finden sein. Laut Ermittlern gibt es dazu eine Vorgeschichte. Nachdem der Student am Mittwoch zu Mittag mit der Mutter in Streit geraten war, soll er wutentbrannt weggefahren sein. Der Wagen rammte in Maria Anzbach von hinten einen Radfahrer. Während der 47-jährige schwer stürzte und am Straßenrand benommen liegen blieb, beging der Amoklenker Fahrerflucht und raste davon. Der verunglückte Radfahrer wurde ins Uniklinikum St. Pölten eingeliefert, die Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Nachdem der Student sein Fahrzeug auf einem Feldweg abstellte, ging er – mit der Gartenkralle in der Hand – zu Fuß weiter.