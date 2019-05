Ermittlung wegen Mordversuchs: Mann bedrohte Leute mit Hacke

Zu einem spektakulären Einsatz von Polizei, Cobra, einem Hubschrauber des Innenministeriums sowie zweier Diensthundestreifen ist es am Mittwoch in Maria Anzbach, Bezirk St. Pölten, gekommen. Ein 20-jähriger Mann hat laut Polizei mehrere Personen verletzt, gegen ihn wird nun wegen mehrfachen Mordversuches ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochabend.

Doch der Reihe nach. Am Mittwochvormittag war der Verdächtige auf der Landesstraße 2259 im Gemeindegebiet von Maria Anzbach mit seinem Pkw unterwegs. Dabei fuhr er einen 47-jährigen Radfahrer von hinten an und flüchtete. Der Radfahrer wurde verletzt und in das Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Indes wurde die Fahndung nach dem Lenker eingeleitet.