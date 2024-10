Dynamik, Eleganz und Innovation wird ein über 16 Meter hohes Notenband in Osaka (Japan) darstellen.

In weniger als einem halben Jahr fällt dann der Startschuss der Ausstellung, wo sich Österreich unter dem Motto "Composing the Future" präsentieren wird. Damit möchte man die Vielfalt und Leistungsfähigkeit in Wirtschaft, Bildung, Forschung und Kultur einem globalen Publikum vorlegen.

Auf der Schleife befinden sich außerdem Notenlinien mit den ersten Takten der Europahymne "Ode an die Freude", die die musikalische Verbindung zwischen Japan und Österreich symbolisieren werden.