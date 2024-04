Österreichs Vorbereitungen für EXPO 2025 in heißer Phase

Rund ein Jahr vor der Eröffnung der Weltausstellung im japanischen Osaka gehen die Vorbereitungen für den Österreich-Beitrag bei der EXPO in die heiße Phase: Am kommenden Dienstag erfolgt in Osaka der Spatenstich für den Österreich-Pavillon im Rahmen einer traditionellen Shinto-Zeremonie.

Österreich wird sich bei der EXPO 2025 in Japan unter dem Motto „Composing the Future“ mit einem eigenen Pavillon präsentieren. Architektur und Design des rund 800 Quadratmeter großen Pavillons stammen vom Wiener Architekturbüro BWM Designers & Architects und wurden im Rahmen eines EU-weiten Wettbewerbs ausgewählt.

Die EXPO findet 13. April bis 13. Oktober 2025 unter dem Generalthema „Designing Future Society for Our Lives“ statt, 28 Millionen Besucher werden erwartet. Knapp 160 Länder werden daran teilnehmen, der 23. Mai 2025 wird der österreichische Nationentag sein, an dem Österreich im Mittelpunkt stehen wird, kündigte Ex-Außenministerin Ursula Plassnik an. Sie ist als Regierungskommissärin für die Organisation der EXPO zuständig.

Hohes Exportpotenzial

Das Wirtschaftsministerin trägt drei Viertel der österreichischen EXPO-Kosten, die Wirtschaftskammer das restliche Viertel. „Wir haben es in den letzten Jahren geschafft, 1.600 Unternehmen beim Export nach Japan zu begleiten“, sagte Mahrer am Mittwoch bei einem Pressegespräch. Mahrer erhofft sich viel zusätzliches Geschäftspotenzial durch die EXPO: „Wir sprechen alleine in den nächsten zwei, drei Jahren nach der EXPO von zusätzlichen - wenn wir's gut machen - 1,5 Mrd. Euro an Exportpotenzial, das wir heben können.“