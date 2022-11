Parteien einig: Termin für die Landtagswahl in NÖ steht fest

Jetzt ist es fix: Niederösterreich wählt am 29. Jänner 2023 einen neuen Landtag. Das ist das Ergebnis von Parteiengesprächen, die in den vergangenen Tagen stattfanden. Verkündet wurde der Termin am Donnerstag im Palais Niederösterreich in Wien.

Sie wolle einen "kurzen und intensiven Wahlkampf", betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Für die Volkspartei stehe die Arbeit im Land im Vordergrund - "vor und nach der Wahl", so Mikl-Leitner.

1,3 Millionen Wahlberechtigte

Wie der KURIER bereits mehrmals berichtete, wurde der 29. Jänner innerhalb der ÖVP bereits seit Monaten favorisiert. In Sachen Fristenlauf wäre die Landtagswahl auch noch bis Mitte März 2023 denkbar gewesen, die Partei-Strategen entschieden sich aber für den frühest möglichen Termin.

Derzeit gibt es im größten Bundesland rund 1,306 Millionen Wahlberechtigte. Bei der Wahl 2018 waren es noch rund 1,386 Millionen. Die Differenz ergibt sich aus dem Wegfall der Zweitwohnsitzer, die seit 1. Juni 2022 nicht mehr wahlberechtigt sind.