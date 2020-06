Parken Neu beinahe gescheitert

Dreieinhalb Stunden lang rangen Vertreter mehrerer Parteien Mittwochabend in Krems darum, wie ein neues Konzept für die Parkplatzregelung in der Stadt aussehen soll. Völlig überraschend hatte die ÖVP an diesem Abend neue Forderungen gestellt und das seit einem Jahr gemeinsam entwickelte Projekt beinahe zum Scheitern gebracht. Mit Mühe konnte der Chef des Verkehrs-Ausschusses, SPÖ-Stadtrat Alfred Scheichel, das Ruder noch herum reißen.

Statt zwei Stunden Gratisparken zur Mittagszeit samt vielen Ausnahmeregelungen will die ÖVP nun, dass zukünftig nur die erste Stunde in Blauer und Grüner Zone gratis sein soll. Worauf man sich schließlich einigte. "Wir wollen damit die versprochene Vereinfachung erreichen", ließ der neue ÖVP-Stadtparteiobmann Thomas Hörhan seine Verkehrsspezialisten Georg Mantler und Adelheid Graf ausrichten.

Dabei hatte UBK-Mandatar Adolf Krumbholz die Gratis-Stunde schon vor Längerem gefordert, sich aber nicht durchgesetzt.