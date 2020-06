Paraguay: Todesfall wird neu aufgerollt

Der Fall galt bereits als beendet und die Ermittlungen abgeschlossen. Nach dem KURIER-Bericht über den mysteriösen Tod einer 47-jährigen Niederösterreicherin in Paraguay gibt es in dem Fall eine überraschende Wende. Nachdem neue Beweismittel aufgetaucht sind, hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt das Ermittlungsverfahren gegen den Ehemann der Frau wieder aufgenommen, bestätigt Sprecher Erich Habitzl. Auch eine Exhumierung und Obduktion der Leiche ist angedacht.

Wendy F. (47) liegt begraben auf dem Friedhof der deutschen Kolonie Independencia in Paraguay. Die Raumpflegerin war am 15. September 2011 zusammen mit ihrem Ehemann Gerhard F. (53) nach Südamerika geflogen. Mit dabei war die 46-jährige Michaela S., die eigenartigerweise mit Gerhard F. unter einem Dach lebt. Arbeitskollegen hatten Wendy vor der Reise gewarnt, nachdem sie erfahren hatten, dass ihr Mann sie in einem Pferdestall in Paraguay schlafen lasse. Die Warnungen hat die 47-Jährige jedoch ignoriert. Ein paar Tage später war sie tot. "Plötzlicher Tod" steht im Totenschein vom 29. September. Obduktion fand keine statt. Im Gegenteil: Gerhard F. hat darauf gedrängt seine Frau noch am selben Tag zu beerdigen, was auch geschah. "Im Normalfall dauert so etwas bei Ausländern ein bis zwei Wochen", wundert man sich im Außenministerium.

Laut den Ermittlern des nö. Landeskriminalamtes, hat sich Gerhard F. stark verdächtig gemacht. Er täuschte den Behörden in Paraguay eine falsche Identität vor und verschwieg, dass die Tote seine Frau ist. Stattdessen gab er die Begleiterin Michaela S. als seine Partnerin aus. Beide blieben nach dem Tod noch mehrere Wochen zusammen in Paraguay. Die Angehörigen in Österreich verständigten sie nicht. Das Generalkonsulat in Paraguay erfuhr zufällig von dem mysteriösen Vorfall, worauf die österreichischen Behörden eingeschaltet wurden.