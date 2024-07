NÖ: Drei Zimmerer haben ihre Liebe zu Holz mit Rockmusik verewigt

"Einfach stolz auf Holz“ sind drei Zimmermänner, die in Wieselburg beruflich ihre größten Leidenschaften vereinen. Das Trio baut als Minifirma mit Hingabe Wohnhäuser und andere Objekte aus Massivholz und erfreut sich besonders an Rockmusik. Auf ihren Baustellen werden ab nun nicht nur bekannte Titel aus der Deutschrock-Szene zu hören sein, sondern auch ihr eigener Song " Holz in Dosen “.

Holzmarketing

"Musik ist für uns ein ständiger Begleiter. Wir dachten uns, warum nicht das, was wir für Holz empfinden, in einen Song packen. So entstand ‚Holz in Dosen‘. Mit diesem Lied wollen wir unsere Leidenschaft für den Holzbau ausdrücken und hoffen, auch andere für diesen genialen Baustoff begeistern zu können“, schildert Markus Biehl, zugleich auch der Holzbaumeister im Betrieb.