Schwere Hagelgewitter im Waldviertel, Muren und Stromausfälle in Tirol

Das heiße Wochenende endete mit kräftigen Unwettern. Stunden standen zahlreiche Feuerwehren im Bezirk Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich im Einsatz.

In den Katastralgemeinden Waldkirchen, Gilgenberg und Rappolz wurden rund 80 Prozent der Gebäude teils schwer beschädigt. Die betroffenen Ortsteile wurden zum Katastrophengebiet erklärt. In Waldkirchen wurden rund 200 Hausdächer zerstört, auch zahlreiche Autos, die im Freien abgestellt waren, wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Mehr als 250 Feuerwehrleute rückten aus, um die Dächer mit Planen provisorisch abzudichten. 50.000 m2 Planenmaterial wurden aus dem Katastrophenhilfsdienst-Lager in Tulln angeliefert, 55 Objekte konnte man bereits abdecken, weitere 90 stehen noch aus. Betroffen sind neben privaten Wohnhäusern vor allem Wirtschaftsgebäude, Stallungen und öffentliche Gebäude wie Gemeindeamt und Feuerwehrhäuser.

Eine genaue Schadensbilanz liegt noch nicht vor. Die Schadenskommission nimmt heute, Montag, ihre Arbeit auf.