Papierfabik: ÖVP tritt geschlossen gegen Bausperre auf

Alle ÖVP-Vertreter der Region treten deshalb für weitere Verhandlungen rund um den Hochwasserschutz ein. Nationalrat Hans Rädler, Landtagsabgeordneter Hermann Hauer und Engelbert Pichler vom Wasserverband verlangen eine öffentliche Präsentation aller Pläne der Firma Hamburger, einen Gesprächsgipfel mit den betroffenen Grundbesitzern sowie ein Erarbeiten von Alternativen.

Die klare Empfehlung der ÖVP ist aber, gegen eine 15-jährige Bausperre zu stimmen: „Wir stehen gemeinsam für Existenzsicherung und dafür, dass kein Arbeitsplatz verloren geht“. Da rund eine halbe Million Euro an Steuern von der Firma Hamburger an die Gemeinde Pitten fließen, profitieren wirklich alle Gemeindebürger vom Standort, so Rädler und Co..