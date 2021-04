Papagei "SchnuckiMucki" dank Feuerwehreinsatz gerettet

Ein Anrainer in der Nachbarschaft konnte den Einsatzkräften schlussendlich helfen. Der Vogel verschwand durch ein offenes Fenster in eine Wohnung in der Isidor Harsieber Straße.

Der Wohnungsinhaber soll von der Tierrettungsaktion nichts gewusst und in der Zwischenzeit Vogelfutter organisiert haben. Gemeinsam mit der Besitzerin des Papageis, wurde dieser in eine bereitgestellte Hundetransportbox gelockt und dann sicher nach Hause gebracht.