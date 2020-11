Pandemie lässt Höhere Schulen um den Nachwuchs bangen

Pfeffel befürchtet zudem, dass durch die verschlechterte Chance auf gute Information viele Unterstufen-Gymnasiasten verunsichert sind und nicht in eine technische höhere Schule wechseln, sondern am Gymnasium die Oberstufe besuchen. „Diese Leute werden dann in wenigen Jahren am Arbeitsmarkt fehlen“, sagt er. An seiner Schule versucht man, wie vom Ministerium und der NÖ Bildungsdirektion empfohlen, mit virtuellen Mitteln künftige Schüler bestmöglich zu informieren. In den nächsten Wochen wird die HTL St. Pölten mit einem mit einer Videowall und Foldern ausgestatteten Autoanhänger vor Neuen Mittelschulen auffahren, um dort verstärkt gezielt um künftige Schüler zu werben.