Paketsteuer für alle fix, trotzdem startet Staudinger Protestmarsch

Obwohl das Ende der 22 Euro Freigrenze für Kleinpakete aus Drittstaaten (wie China) am Donnerstag im Nationalrat beschlossen wurde, will der rebellische Waldviertler Schuherzeuger Heini Staudinger aus Schrems ( Niederösterreich) seinen Kampf noch nicht aufgeben.

Seit Donnerstag weigert er sich, die Mehrwertsteuer auf Speisen und Getränke in seinem „Gasthaus zur Sonne“ abzuliefern. Und zwar so lange, bis das Gesetz tatsächlich in Kraft tritt. Am ersten Tag sind bereits mehr als 130 Mittagsteller, für die er keine Abgaben mehr leisten will, gezählt worden. Darüber hinaus startet er am Sonntag einen Protestmarsch, um gegen die Ungerechtigkeit im Internethandel zu demonstrieren.„Seit Jahren ersparen sich Online-Riesen wie etwa Amazon oder Alibaba Steuermilliarden, weil Pakete unter einem Wert von 22 Euro einfuhrsteuerfrei sind. Eigentlich müssten jedem klein- und mittelständischen Betrieb für den gleichen Zeitraum die Steuerbeträge zurückerstattet werden“, sagt Staudinger und ärgert sich über die Abgabenprivilegien der Milliarden schweren Internet-Konzerne. Sein großes Ziel: gleiche Spielregeln für alle und mehr Steuerfairness.