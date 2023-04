Otto Brusatti liest auf der Leipziger Buchmesse

Brusatti selbst warnt schon zu Beginn: „Dieses Buch ist eine große Zumutung. Es ist ein Beethovenbuch nach dem 250. Geburtstag und ein Abgesang auf die neue und alte Musik. Es beschreibt die Überwindung von oft eingebildeter Krankheit (an der Musik?) und erzählt über die Reisen und Fluchten eines Taugenichts. Es lügt, dass sich die Balken biegen, und balanciert auf diesen doch stets der Wahrheit entgegen. Es offeriert einen kleinen und neuen Kosmos. Der Gaukler, der mit Beethoven & Co. per Du ist, überfordert sogar Literatur-Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, die hierin zugibt: ,Beethoven ist eindeutig zu groß für mich, nicht zu fassen.’“

Weitere "Musik-BĂĽcher" und Lesung in Leipzig

Es ist ein ausladender Roman über die Musik (und deren Untergang) in den letzten 50 Jahren, einer, den es in dieser Form sonst nicht gibt. Achtung: Heftig, verblüffend, verstörend, beglückend, wird seitens des Verlages betont. In einer Besprechung meint Helmut Schneider auf Wienlive dazu: „Der Roman ist natürlich in erster Linie für musikalische und literarische Feinspitze ein Vergnügen, da allerlei Verweise und Anspielungen zu entschlüsseln wären.“

Auf der Leipziger Buchmesse hielt Brusatti am Mittwoch eine der Eröffnungslesungen. Im Buchhandel finden sich noch viele weitere „Musik-Bücher“ von Brusatti – von Beethoven über Mozart bis Schubert und Mahler.