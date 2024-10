Ordensfrau aus NÖ initiierte Müll-Recycling in Peru

„In Lima wird viel in Plastikflaschen gekauft und nicht sachgerecht entsorgt. So entstand die Idee, daraus etwas Sinnvolles zu machen“, erzählt Beneder, die dem Franziskanerinnen-Orden angehört. Sie hat lange in Zwettl gearbeitet und wird aktuell vom Verein „Zwettl hilft“ unterstützt. Als Missionarin und Umweltpädagogin setzt sich Beneder seit vielen Jahren in Peru ein.