Oma getötet: Prozess gegen verdächtigen Enkel startet

Am Dienstag startet der Prozess gegen jenen 29-Jährigen, der in der Nacht auf 23. März seine Großmutter in deren Haus in Grafenbach, Bezirk Neunkirchen getötet haben soll. Markus H. wird wegen Mordes angeklagt, die Staatsanwaltschaft beantragte zudem wegen paranoider Schizophrenie eine Unterbringung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

Die Anklageschrift offenbart Abgründe. H., der seit Jahren in psychiatrischer Behandlung war und auch wegen seiner Schizophrenie Medikamente einnahm, soll die 75-Jährige Maria P. in deren Bett erst geschlagen, dann gewürgt und mit zahlreichen Messerstichen in Hals und Brust getötet haben.