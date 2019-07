Taverdächtiger nach Oma-Mord gilt als zurechnungsfähig

Die Anklageschrift ist ein Dokument, das seelische Abgründe erahnen lässt. Umso überraschender ist es, dass der tatverdächtige Enkelsohn nach der Bluttat an seiner 75-jährigen Großmutter in Grafenbach (Bezirk Neunkirchen) laut Gutachten zum Tatzeitpunkt zurechnungsfähig gewesen sein soll. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hat gegen Markus H. Anklage wegen Mordes eingebracht und wegen paranoider Schizophrenie eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt.

Der 29-Jährige steht im dringenden Verdacht, in der Nacht auf den 23. März seine Großmutter Maria P. in deren Haus in Grafenbach ermordet zu haben. Laut Obduktionsgutachten erlitt die 75-Jährige schwere Kopfverletzungen durch Schläge und zahlreiche Messerstiche in Hals und Brust.

Neben der Leiche fand die Polizei ein wirres Schreiben. Die Ermittler deuten es als eine Art Bekennerbrief: „Es gibt mehrere wenn nicht viele Gründe warum Sie nicht verdienen zu leben. Einer davon ist, dass sie ihrem suchtkranken, wohl bemerkt auch schizophrenem Enkerl, etwas „Gutes“ tun wollen. Dies umfasst also die Gabe von Zigaretten, Alkohol, Tramadol wie auch Geld in Unmengen. Meiner Meinung nach stellt hier vor allem das Geld als das größte Problem dar, da er sich nun ungehindert mit allem was nötig ist eindecken kann. Sie rechtfertigen damit den Untergang ihres Enkerls..., heißt es darin wörtlich.