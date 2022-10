ÖVP setzt Ausbildung vietnamesischer Pfleger in NÖ durch

Ab März 2023 beginnt für 150 Vietnamesen die Ausbildung zu Pflegekräften für das Land NÖ. Das ist nach der Sitzung der Landesregierung am gestrigen Dienstag nun endgültig fix.

Wie Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) in der Vorwoche ankündigte, besuchen die Jobanwärterinnen drei Semester in Hanoi einen Deutschkurs. Nach einer Ausbildung am neu eingerichteten International Nursing Center an der FH Krems zur Pflegeassistenz ist den Vietnamesen ein Job bei der Landesgesundheitsagentur sicher.