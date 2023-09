Drama am Ötscher in NÖ: Mann wurde leblos aufgefunden

Das prächtige Herbstwetter nutzten auch am vergangenen Montag zahlreiche Wanderer, um am Ötscher in Niederösterreich Touren zu unternehmen.

Gegen 15.30 Uhr kam es im Bereich des Hüttenkogels im Bezirk Scheibbs allerdings zu dramatischen Szenen. Laut einem Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde eine leblose Person entdeckt, der Notarzthubschrauber "Christophorus 15" machte sich sofort auf den Weg.

