U21-Nationalteam: Dieser Mann richtet jungen Fußballstars "die Wadeln vire"

Ein besonderes Highlight in seiner Karriere war die Teilnahme an der Europameisterschaft 2019 in Italien, bei der er die österreichischen Nachwuchsspieler betreute. Für Handler war es eine wertvolle Erfahrung, bei einem so bedeutenden Turnier dabei zu sein und das U21-Nationalteam zu begleiten.

Einmal jährlich nimmt er am Perspektivkader-Lehrgang teil, der vom Teamchef des österreichischen Nationalteams, Ralph Rangnick, geleitet wird. Hier kommen die besten Nachwuchstalente Österreichs aus den Altersklassen U15 bis U19 zusammen, um die Philosophie des A-Nationalteams kennenzulernen und möglicherweise für die Zukunft nominiert zu werden.