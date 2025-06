Fußball-Testspiel in Wr. Neustadt: Österreich schlägt Lettland

Es war "nur" ein Testspiel und es war am Freitagnachmittag noch drückend heiß in Wr. Neustadt. Vielleicht tat sich die österreichische U21 deshalb so schwer gegen Lettland.

In der zweiten Halbzeit konnte sich das ÖFB-Team doch noch steigern und siegte letztlich mit 1:0. Den entscheidenden Treffer erzielte Moritz Wels nach einem schweren Abwehrfehler der Gäste in der 85. Minute.